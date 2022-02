Real Madrid : Nicolas Anelka überzeugt: "Kylian Mbappe wird nächstes Jahr für Real Madrid spielen"

Am Dienstag nächster Woche kommt es im Achtelfinale der Champions League zum Highlightspiel zwischen Paris Saint-Germain und Real Madrid. Kylian Mbappe steht besonders im Rampenlicht, soll er doch im Sommer ablösefrei an die Concha Espina wechseln.

"Was ich sagen kann ist, dass normalerweise, wenn ein Spieler ablösefrei gehen will, (...) Wenn er bleiben wollte, hätte er wohl schon früher unterschrieben. Ich denke, er wird nächstes Jahr in Madrid sein", teilt Nicolas Anelka gegenüber RMC Sport seine Gedanken.