Primera Division "Niemals vorbei": Kylian Mbappe träumt weiterhin von Wechsel zu Real Madrid

Kylian Mbappe hatte in der Vergangenheit stets zum Ausdruck gebracht, dass es sein großer Traum sei, irgendwann einmal das weiße Trikot von Real Madrid zu tragen. Diese Vorstellung hat er nach seinem geplatzten Wechsel noch nicht zu den Akten gelegt.

Einer der Blockbustertransfers dieses Sommers ist in der vorhergehenden Woche geplatzt. Kylian Mbappe hatte sich gegen einen Wechsel zu Real Madrid entschieden und für eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei Paris Saint-Germain um drei Jahre.

Eine Veränderung an die Concha Espina, wann auch immer diese über die Bühne gehen soll, ist für Mbappe aber noch nicht vom Tisch. "Man weiß nie, was in der Zukunft passieren kann", sagt der Superstar bei BBC Sport. Auf konkrete Nachfrage, ob sein Real-Traum nun ausgeträumt sei, gibt er zu Protokoll: "Er ist niemals vorbei."

Kylian Mbappe: Die absurden PSG-Summen

Der spanische Rekordmeister hatte schon im vorigen Sommer vehement um eine Zusammenarbeit mit dem französischen Ausnahmekönner geworben, sich aber – wie auch in diesem – letztlich eine Absage eingefangen. Angeblich erhielt Mbappe einen Unterschriftsbonus von 300 Millionen Euro und soll an der Seine zukünftig mit 100 Millionen Euro netto alimentiert werden.