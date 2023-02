Ausrüster-Streit: Warum sich Vinicius Junior von Nike trennen will

Vinicius Junior will seinen langfristigen Vertrag mit Ausrüster Nike kündigen - Foto: / Getty Images

In der ersten Hälfte ließ Vinicius seine Nike-Schuhe in der Umkleide und lief stattdessen mit geschwärzter Fußbekleidung auf. Erst nach dem Seitenwechsel kamen dann die weißen Treter seines Sponsors zum Einsatz. Mit diesen drehte der Angreifer am Donnerstagabend sogleich auf und erzielte unter anderem den Treffer zum 2:0.

Dass Vinicius gegen Valencia abermals auf ein Auslaufmodell seines Ausrüsters zurückgegriffen hat, verdeutlicht, wie tief der Graben zwischen ihm und Nike inzwischen ist. Seit 2013 gehen die beiden Parteien gemeinsame Wege, den bis 2028 gültigen Vertrag will der Madrilene aber auf gar keinen Fall erfüllen.

Nikes WM-Kampagne erzürnte Vinicius Junior

Stein des Anstoßes war Nikes Promotion für die zurückliegende Fußball-WM in Katar. Das US-Unternehmen stattete damals das brasilianische Nationalteam aus, platzierte Vinicius jedoch nicht als prominentes Werbegesicht.