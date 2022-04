Champions League : Romelu Lukaku: Kumpel Courtois will ihn wieder treffen sehen - nur nicht gegen Real Madrid

Heute Abend kommt es in der Champions League zum Duell zwischen dem FC Chelsea und Real Madrid. In dem Topspiel freut sich Thibaut Courtois auf ein Wiedersehen mit Landsmann Romelu Lukaku. Der formschwache Stürmer soll sich gegen die Madrilenen aber bitte noch zurückhalten.

Courtois kann nicht nachvollziehen, warum Lukaku im Verein derzeit so selten zum Zug kommt. "Es ist ein bisschen seltsam, ihn in letzter Zeit nicht so viel spielen zu sehen, aber er ist ein Typ mit enormer Qualität", berichtete Reals Keeper auf der Pressekonferenz vor dem CL-Kracher.

Belgiens Nummer 1 weiter: "Er findet das Tor wirklich leicht. Offensichtlich gibt es bei Chelsea andere großartige Stürmer, also verstehe ich, dass es nicht immer einfach ist, vor allem, wenn die Mannschaft gewinnt."

