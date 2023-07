Kampf um Kylian Mbappe: Opfert Real Madrid diese beiden Stars?

Real Madrid fasst in diesem Sommer erneut eine Verpflichtung von Kylian Mbappe (24) ins Auge. Der Stürmer darf Paris Saint-Germain aber nur bei einer unverschämt hohen Ablösesumme verlassen. Die Königlichen könnten sich daher gezwungen sehen, zwei ihrer Stars zu verkaufen.

PSG träumt intern sicherlich weiterhin davon, Mbappe über den Sommer 2024 hinaus zu halten. Der Spieler erklärte vor kurzem jedoch, dass er seinen bis dahin gültigen Vertrag auf keinen Fall verlängern will. Sein Klub kann also nur noch bei einem Verkauf in dieser Transferperiode groß abkassieren.

Und genau dies haben die Pariser vor. Berichten zufolge müsste ein Interessent mindestens 200 Millionen Euro für Mbappe bieten. Der Franzose würde dadurch zum zweitteuersten Fußballer nach Neymar (31) aufsteigen, der bei seinem Wechsel vom FC Barcelona zu PSG 222 Mio. Euro kostete.

Real Madrid wirft ursprünglichen Plan für Kylian Mbappe über Board

Im Werben um Mbappe wollte Real Madrid derweil eigentlich auf Geduld setzen. Der spanische Rekordmeister zielte zunächst darauf ab, den Nationalspieler im Sommer 2024 ablösefrei ins Team zu holen. Der kürzliche Abschied von Goalgetter Karim Benzema (35) und die veränderte Haltung von PSG bringen aber auch die Blancos zum Umdenken.