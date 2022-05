Real Madrid Optimist Eden Hazard schließt Abschied im Sommer aus

Das Kapitel Real Madrid ist für Eden Hazard nach Sicht des Spielers noch nicht zu Ende erzählt. Der Belgier glaubt weiterhin an seinen Durchbruch bei den Galaktischen und verschwendet daher keinen Gedanken an einen Transfer.

Zu den anhaltenden Wechselgerüchten nahm der Nationalspieler jetzt abermals Stellung. "Jeder weiß, dass ich einen Vertrag bis 2024 habe", erklärte der verletzungsgeplagte Pechvogel bei VTM Nieuws.

"Meine ersten drei Saisons sind nicht gut gelaufen, deshalb möchte ich allen zeigen, was ich kann", so der Belgier. Die Spielzeit 2021/22 begann mit regelmäßigen Einsätzen durchaus vielversprechend. Nach einer Magen-Darm-Grippe zum Ende des letzten Jahres verlor Eden allerdings den Anschluss an die erste Elf.

Vor gut sechs Wochen holte den 31-Jährigen dann sein Verletzungspech ein. Aufgrund einer Fissur im rechten Wadenbein musste er sich einer OP unterziehen. Erst seit einigen Tagen steht er deshalb wieder im Aufgebot der Madrilenen.