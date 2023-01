Cristiano Ronaldo brÃ¼skiert seinen neuen Klub

Cristiano Ronaldo war bei seiner Vorstellung in Saudi-Arabien offenbar orientierungslos - Foto: / Getty Images

Der erste Eindruck hinterlässt in der Regel die tiefsten Spuren. Cristiano Ronaldo (37) hofft hingegen, dass die Vorstellung bei seinem neuen Klub, Al-Nassr, nicht vollständig in Erinnerung bleiben wird. Der Portugiese offenbarte nämlich erhebliche Geografie-Lücken.

Auf der Pressekonferenz trat Ronaldo in ein großes Fettnäpfchen, als er seinen neuen Verein auf dem falschen Kontinent verortete. "Es ist nicht das Ende meiner Karriere, nach Südafrika zu kommen." Für Al-Nassr wird CR7 zukünftig aber in Saudi-Arabien und somit in Asien auf Torejagd gehen.

Möglicherweise war der Superstar einfach noch überwältigt von der großen Show zu seinen Ehren. Ganz bescheiden schritt der Europameister von 2016 durch ein Spalier, während von den vollen Rängen tosender Applaus herunterregnete. Ein opulentes Feuerwerk, inklusive Lasershow, bildete den Rahmen für das Mega-Spektakel.

Cristiano Ronaldo reagiert trotzig auf Kritik

In seiner neuen Heimat betonte Ronaldo mehrfach, wie froh er über seinen Transfer nach Riad ist. Er hatte zahlreiche Angebote "aus Europa, aus Brasilien, Australien und oder den Vereinigten Staaten", weshalb der Wüstenwechsel keineswegs einem Verzweiflungsakt ähnele.

Den Experten, die den Deal dennoch kritisierten, trat Ronaldo mit Trotz entgegen. "Die Liga ist sehr konkurrenzfähig. Ich weiß, dass die Leute das nicht wissen. Diejenigen, die mich dafür kritisieren, hierherzukommen, wissen es nicht, sie verstehen Fußball nicht. Ihre Kritik ist mir auch egal, es ist meine Entscheidung."