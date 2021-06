Real Madrid : Paul Pogba: Mega-Tauschgeschäft zwischen United und Real Madrid?

Inmitten der Coronakrise rückt das Tauschen von Spielern in den Vordergrund. Einen solchen könnten auch Manchester United und Real Madrid vollziehen – Paul Pogba und Raphael Varane wären die involvierten Protagonisten.

Es gab Zeiten, da schwärmte Paul Pogba öffentlich von Real Madrid und trieb die Medienschaffenden in den Wahnsinn. Immerhin ist der spanische Rekordmeister noch immer ausgemachter Lieblingsklub des Weltmeisters von 2018. Offenbar ergibt sich die Möglichkeit, in diesem Sommer an die Concha Espina zu wechseln.

Die AS bringt einen Tausch mit Manchester United ins Gespräch. Die Red Devils beschäftigen sich wiederum mit der Verpflichtung von Raphael Varane, dessen Vertrag wie der von Pogba in einem Jahr seine Gültigkeit verliert.

Das Duo spielt momentan bei der Europameisterschaft um den Titel, vor allem Pogbas Formkurve zeigte in den ersten Auftritten mit der französischen Nationalmannschaft steil nach oben. Nach dem 1:0 gegen Deutschland wurde der Mittelfeldspieler sogar zum "Star of the Match" ausgezeichnet.