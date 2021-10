Real Madrid : Paul Pogba: Warum Real Madrid doch wieder interessiert ist

Paul Pogba (28) befindet sich wieder im Fokus von Real Madrid, berichtet zumindest die AS. Der spanischen Sportzeitung zufolge haben die Blancos in den letzten Wochen intensiv sondiert und in Erfahrung gebracht, mit welchen Zielen sich Pogba beschäftigt. Dessen starke Auftritte in der Nations League sollen die Real-Funktionäre begeistert haben.

Es ist nun schon das dritte Mal, dass der spanische Rekordmeister um Pogba wirbt. Im Sommer 2016 wollte ihn Zinedine Zidane unbedingt holen, Pogba ging aber zurück zu Manchester United. Und auch drei Jahre später war es abermals Zidane, der seinen Landsmann an die Concha Espina holen wollte.