Paulo Dybala zu Real Madrid? Berater gibt Statement ab

Paulo Dybala war vergangene Woche mit einem Wechsel zu Real Madrid oder nach Saudi-Arabien in Verbindung gebracht worden. Zu einem ersten persönlichen Kontakt ist es noch nicht gekommen.

An der Concha Espina läuft die Suche nach einem neuen Stürmer infolge des überraschenden Abgangs von Karim Benzema auf Hochtouren. Dybala war zuletzt einer der Namen, mit denen sich die Madrider Planer beschäftigen sollen.

"Paulo hat mit niemandem gesprochen und ich habe keine Anrufe oder Angebote von saudischen Klubs erhalten", meldet Berater Jorge Antun gegenüber 365Scores Arabic. "Ich bin dafür verantwortlich, den Vereinen zuzuhören, die an Dybala interessiert sind. Der Spieler ist im Urlaub."

Paulo Dybala kann die Roma via Klausel verlassen - Foto: bestino / Shutterstock.com

Dybala verfügt bei der AS Rom zwar noch über einen bis 2025 gültigen Vertrag. In diesem Sommer kann der Fußballweltmeister via Ausstiegsklausel aber für den Schnäppchenpreis von zwölf Millionen Euro einen Wechsel vornehmen.

In der vergangenen Saison war Dybala mehrere Wochen verletzungsbedingt an der Ausübung seines Berufs verhindert und wusste dennoch mit 26 direkten Torbeteiligungen in 38 Pflichtspielen vollauf zu überzeugen.

