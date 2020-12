Real Madrid : Pechvogel Eden Hazard steht vor Comeback

Zum Ende eines dann wohl zumindest etwas versöhnlichen Jahres will Real Madrid am Mittwochabend seinen sechsten LaLiga-Sieg in Folgen erlangen. Seinen Teil dazu beitragen soll Eden Hazard.

"Der Plan ist, dass er morgen eine Weile spielt", sagte der für das Mannschaftsgefüge zuständige Zinedine Zidane am Dienstag. Hazard stand bereits am Wochenende gegen Granada (2:0) im Aufgebot. Dabei beließ es sein Trainer aber vorerst.