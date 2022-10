Pep Guardiola dementiert: Erling Haaland besitzt keine Klausel – auch nicht für Real Madrid

Erling Haaland besitzt keine Ausstiegsklausel - Foto: / Getty Images

Nach dem 5:0 über den FC Kopenhagen in der Champions League war es Pep Guardiola ein Anliegen, mit den kursierenden Gerüchten um Erling Haaland aufzuräumen.

Weder Real Madrid noch ein anderer Klub wird in Zukunft die Möglichkeit besitzen, Erling Haaland vorzeitig aus seinem in diesem Sommer mit Manchester City abgeschlossenen und bis 2027 datierten Vertrag herauskaufen zu können. "Das ist nicht wahr", sagte Pep Guardiola nach dem 5:0 über den FC Kopenhagen am Mittwochabend. "Er hat keine Ausstiegsklausel für Real Madrid oder ein anderes Team. Es ist nicht wahr, das ist alles, was ich sagen kann. Die Gerüchte, die Leute reden, wir können sie nicht kontrollieren. Wir müssen uns immer um das kümmern, was wir kontrollieren können." Vor allen Dingen in Spanien machten Spekulationen die Runde, Real Madrid hätte im Sommer 2024 ein exklusives Recht, Haaland zu verpflichten. Im selben Atemzug war von einer festgeschriebenen Ablöse zwischen 150 und 200 Millionen Euro fabuliert worden.

Erling Haaland: "Niemand weiß, was in der Zukunft passieren wird" "Am Ende weiß niemand, was in der Zukunft passieren wird", weiß Guardiola natürlich um die Sprunghaftigkeit im heutigen Fußballgeschäft. "Wichtig ist, dass er sich hier gut eingelebt hat, dass er glücklich ist und dass er von allen unglaublich geliebt wird. Das ist das Wichtigste."