Pep Guardiola lobt Vinicius Junior: "Perfekt eingelebt"

Auf Vinicius Junior muss Manchester City am Dienstag besonders aufpassen. Das weiß vor allem Pep Guardiola, der an den Shootingstar von Real Madrid anerkennende Worte richtet.

Nach drei Jahren der Eingewöhnung startet Vinicius Junior in dieser Saison so richtig durch. Auf den Brasilianer setzt Real Madrid im Halbfinalhinspiel der Champions League bei Manchester City (Dienstag, 21 Uhr) große Hoffnung. Pep Guardiola ist bestens informiert.

"Meiner Erfahrung nach wird in Spanien immer alles genau geprüft. Er ist erst 21, hat sich perfekt eingelebt, regelmäßig gespielt, das spricht für sich", erstaunte sich Guardiola am Montag über Vinicius. "Du bist jung und der Druck in diesen Teams ist zu gewinnen und zu gewinnen. Wir spielen nicht aus Selbstverständlichkeit hier, wir spielen gegen Leute, die es verdient haben. Sonst spielen stattdessen fünf, sechs andere Spieler. Das muss man im Training zeigen."