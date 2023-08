Real Madrid reagiert auf Gerüchte um Boss Florentino Perez

Am Samstagnachmittag tauchten Gerüchte auf, dass Real Madrid-Präsident Florentino Perez (76) seinen Platz freiwillig abgeben wird. Kurze Zeit spät dementierte der Verein diese Mitteilung jedoch, auch der Name des Trainingsgeländes soll unberührt bleiben.

Gerüchte in den sozialen Netzwerken breiten sich sehr schnell aus, so auch im Fall von Real Madrids-Präsident Florentino Perez. Laut Gerüchten in den sozialen Netzwerken, soll der Bauunternehmer sein Amt mit sofortiger Wirkung niederlegen.

In einer Pressemitteilung widersprachen die Königlichen jedoch diesen Spekulationen entschlossen: "Diese Gerüchte sind kategorisch falsch und das Ergebnis bestimmter Interessen sind, die nichts mit der Realität zu tun haben."

Perez Mission noch nicht abgeschlossen

Die Mission Florentino Perez´ ist noch nicht abgeschlossen, auch deswegen wäre ein Abschied eine riesige Überraschung gewesen. Der 76-Jährige ist federführend im Bau um das neue Estadio Santiago Bernabeu, dass im Dezember 2023 fertiggestellt werden soll.