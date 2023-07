"Pharao" Cristiano Ronaldo provoziert Nachbarn mit pompösem Prachtbau

Cristiano Ronaldo lässt eine prunkvolle Villa erbauen - Foto: Marco Iacobucci Epp / Shutterstock.com

Seit fast genau einem halben Jahr lebt Cristiano Ronaldo (38) nun schon in Saudi-Arabien. Nach seiner Zeit beim al-Nassr FC will der Portugiese aber gewiss wieder in seinem Heimatland sesshaft werden. Mit einem warmen Empfang sollte der Superstar jedoch nicht rechnen.

In der Nähe von Lissabon lässt Ronaldo aktuell sein Domizil für den Ruhestand erbauen. Über zu viel Ruhe klagen seine neuen Nachbarn derzeit hingegen nicht unbedingt. Ganz im Gegenteil. Das schier endlose Projekt scheint den Menschen vor Ort den letzten Nerv zu rauben. "Sie bauen dieses Haus seit drei Jahren", beschwerte sich ein Anwohner gegenüber dem Magazin Look. "Es ist so groß, dass es wie ein Krankenhaus aussieht. Meine Straße ist deswegen seit Monaten gesperrt und mein Garten ist voller Staub. Und all das nur, damit Pharao Ronaldo sich seine Pyramide bauen kann." Das Bauprojekt sollte eigentlich Anfang Juli 2023 zum Abschluss kommen. Mittlerweile ist klar, dass die Arbeiten noch mindestens zwölf weitere Monate in Anspruch nehmen werden. Das üppige Budget ist ebenfalls längst gesprengt. Statt der ursprünglichen 11,5 Millionen wird die Errichtung der Villa wohl eher 32,5 Millionen Dollar verschlingen.

