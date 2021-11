Real Madrid : Philipp Lienhart erklärt: Was Zinedine Zidane und Christian Streich gemeinsam haben

"Beide vereint, dass sie Spieler besser machen wollen. Das können beide richtig gut", sagte der Innenverteidiger im Interview mit Transfermarkt.de. Generell vergleiche er Trainer nicht so gerne, da Menschen nun einmal unterschiedlich seien. Was Lienhart aber sagen kann: "Christian Streich ist eher emotional. Zidane habe ich am Spielfeldrand ruhiger erlebt."

Philipp Lienhart war 2014 von Rapid Wien in die U19 von Real Madrid gewechselt, ein Jahr später stieg er in die Zweitvertretung auf, wo er Bekanntschaft mit Zinedine Zidane machte.