Real Madrid : Plant Real Madrid Vertragsverlängerung mit Toni Kroos und Karim Benzema?

Toni Kroos (31) und Karim Benzema (33) haben sich in den vergangenen Jahren bei Real Madrid zu echten Vereinsikonen aufgeschwungen. Zudem beeindruckt das Duo mit hervorragenden Leistungen. Eine nochmalige Vertragsverlängerung scheint möglich.

Erst im Auswärtsspiel der Champions League gegen Sheriff Tiraspol (3:0) zeigte Toni Kroos, wie wertvoll er für Real Madrid ist. Im Nachgang war der Mittelfeldspieler von der UEFA zum "Man of the Match" gewählt worden.

Über die Leistungsnachweise von Karim Benzema braucht man in dieser Saison und denen zuvor eigentlich nicht noch extra ein Wort verlieren. Der Franzose kommt in seiner Kapitänsfunktion aktuell auf 23 direkte Torbeteiligungen in 17 Pflichtspielen.