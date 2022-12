Poker um Jude Bellingham: Die Schmerzgrenze von Real Madrid

Im vergangenen Sommer holte Real Madrid in Aurelien Tchouameni einen hochveranlagten Mittelfeldspieler an die Concha Espina. 80 Millionen Euro fixe Ablöse plus mögliche Boni in Höhe von maximal 20 Millionen Euro wurden als Transferentschädigung mit dem AS Monaco vereinbart. Dieses Modell schwebt Real offenbar auch bei Bellingham vor.

Reiht sich Bellingham hinter Ousmane Dembele ein?

Ob Real mit dieser Offerte erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Wer immer den Zuschlag im Kampf um Bellingham erhält, Borussia Dortmund kann sich auf eine hohe Ablöse einstellen.

Womöglich wird sogar der Transferrekord geknackt. Ousmane Dembele ist bisher mit 140 Millionen Euro der teuerste Verkauf der Vereinsgeschichte, der Franzose wechselte 2017 zum FC Barcelona.

