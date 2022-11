Poker um Mega-Talent: Real Madrid legt Karten auf den Tisch

Real Madrid hat in den vergangenen Jahren mit der Verpflichtung von brasilianischen Jungstars gute Erfahrung gemacht, Vinicius Junior und Rodrygo stiegen an der Concha Espina zu internationalen Superstars auf. Endrick soll der nächste Kicker vom Zuckerhut werden, der für den Spanischen Rekordmeister aufläuft.

"Wir werden Ende dieses Monats nach Madrid reisen", kündigte Douglas Ramos an. Nach diesem Gespräch wird Real Madrid auf unsere Antwort warten und dann entscheiden, ob sie Palmeiras ein Angebot unterbreiten."

Paris Saint-Germain und der FC Barcelona sind weitere hochkarätige Interessenten, Real Madrid will der Konkurrenz zuvorkommen. Douglas Ramos, Vater des Offensivakteurs, bestätigt gegenüber dem brasilianischen Medium UOL Esporte eine anstehende Reise in Spaniens Hauptstadt.

Endrick ist der neue Shootingstar brasilianischen Fußball-Himmel. Trotz seiner Jugend, Endrick wurde im Juli 16, ist der Mittelstürmer bereits als Profi für Palmeiras unterwegs, erzielte in sieben Ligaspielen drei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor.

Endrick müsste geparkt werden

Wer letztendlich das Rennen um das Megatalent gewinnen wird, bleibt abzuwarten. Klar ist: Kurzfristig wird man den jungen Südamerikaner nicht in Primera Division, Premier League oder Ligue 1 sehen. Laut FIFA-Statuten darf ein Transfer nach Europa erst nach Endricks 18. Geburtstag stattfinden.

Allerdings könnte man die Regel umgehen, wenn der Youngster nach einem Transfer bis zum Erreichen der Volljährigkeit in dessen brasilianischer Heimat geparkt wird. So ging Real Madrid bereits bei Vinicius Junior vor, der bis zu seinem 18. Geburtstag an Flamengo verliehen wurde.