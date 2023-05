Premier League lockt Marco Asensio mit doppeltem Gehalt – wie reagiert Real Madrid?

Aston Villa bemüht sich um Marco Asensio. Das Interesse kommt nicht von ungefähr. Laut der Marca wollen Mateu Alemany und Unai Emery den Offensivsstar von Real Madrid unbedingt ablösefrei zu sich holen. Die Villans wollen drei oder vier Spieler verpflichten, die den Unterschied ausmachen können.

Alemanys Vorliebe für Asensio ist nicht neu. Der beim FC Barcelona ausscheidende Sportdirektor hatte schon wegen eines Transfers zu den Blaugrana vorgefühlt – nun will er ihn offenbar mit nach Birmingham nehmen. Asensio hat seinen auslaufenden Vertrag noch immer nicht verlängert, ein Angebot hierfür liegt vor.

Über Berater Jorge Mendes will Aston Villa nun eine Offensive für Asensio starten. Ob das gelingt? Der 27-Jährige könnte auf der britischen Insel jedenfalls deutlich mehr verdienen. Ein sich in der Pipeline befindliches Angebot, das auf acht Millionen Euro Netto-Jahresgehalt beziffert wird, würde für Asensio in etwa das Doppelte von dem bedeuten, was ihm von Real vorgelegt wurde.

Asensios Priorität ist weiterhin, bei Real zu verlängern. Das letzte Angebot war allerdings von Mendes abgelehnt worden. Seitdem läuft der Austausch stringent. Die Gespräche sollen auf einem guten Weg, eine Einigung aber weiterhin nicht gefunden worden sein.

