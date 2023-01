Premier League ruft: Ancelotti könnte Real Madrid verlassen

Davide Ancelotti ist offenbar ein Thema, um beim FC Everton die vakante Cheftrainerstelle zu übernehmen. Die Daily Mail nennt den Italiener als neuen Kandidaten, um die Nachfolge des entlassenen Frank Lampard anzutreten.

Ancelotti würde auf der Insel zumindest keine Eingewöhnungszeit brauchen. Gemeinsam mit seinem Vater Carlo betreute er Everton bis Ende Juni 2021 anderthalb Jahre, ehe es für das Gespann zurück zu Real Madrid ging.

Es sei offen, ob Davide Ancelotti überhaupt interessiert an einer Rückkehr an die Merseyside ist, zumal es mit 33 Jahren seine erste Stelle als alleiniger Trainer wäre. Wie sich in den vergangenen Tagen abzeichnete, hat Everton eher einen anderen Wunschkandidaten.