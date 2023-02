Prominenter Ritterschlag für Jungspunde von Real Madrid

Viele hochtalentierte Spieler verhalfen Real Madrid am vergangenen Wochenende zum Gewinn der Klubweltmeisterschaft. Für das Integrieren der Hochbegabten gibt es ausdrückliches wie prominentes Lob.

Vicente del Bosque freut es sehr, in welche Richtung sich Real Madrid in den letzten Jahren entwickelt hat, speziell in Sachen Talentförderung.

"Die Jugendabteilung ist eines der Standbeine von Real Madrid", sagte del Bosque im Anschluss an den 5:3-Sieg im Finale der Klub-WM gegen Al-Hilal. Viele Dinge hätten sich inzwischen geändert.

Der ehemalige spanische Nationaltrainer, der mit der Furia Roja Welt- und Europameister wurde, spricht vor allen Dingen über die brasilianischen Zukäufe, "die viel Geld verdienen und viel Geld kosten". Beste Madrider Beispiele sind hier Vinicius Junior und Rodrygo.