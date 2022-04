Primera Division : Clarence Seedorf rät Kylian Mbappe zu Real Madrid

Am Rande der WM-Auslosung sprach Seedorf am Freitag mit RADIO MARCA unter anderem über Reals Interesse am PSG-Superstar und hatte dazu eine eindeutige Meinung: "Mbappe würde zu Real Madrid passen, weil all die großartigen Spieler zu Real Madrid passen."

Der Niederländer weiß, wovon er spricht. Er lief in den 1990ern drei Jahre lang für die Königlichen auf und gewann dort im Sommer 1998 die Champions League. Seedorf stand in seiner ruhmreichen Karriere zudem unter anderem beim AC Mailand, Inter Mailand und Ajax Amsterdam unter Vertrag.

