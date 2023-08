PSG-Hammer: Kylian Mbappe bleibt! Real Madrid geht vorerst leer aus

Kylian Mbappe wird in diesem Sommer nicht zu Real Madrid wechseln - Foto: / Getty Images

Es war der große weiße Traum dieses Sommers. Doch Kylian Mbappe wird PSG erst mal nicht verlassen. Das soll an diesem Dienstag in einer persönlichen Unterredung mit den Pariser Vereinsführung geklärt worden sein.

Das kommt mehr als überraschend, vor allem hinsichtlich seiner andauernden Suspendierung: Kylian Mbappe wird Paris Saint-Germain in diesem Sommer nicht verlassen. Darüber berichtet die in der französischen Hauptstadt ansässige Le Parisien.

Kylian Mbappe bleibt bei PSG, kein Wechsel zu Real Madrid

Während eines persönlichen Treffens mit Vereinspräsident Nasser Al-Khelaifi, das als "lebhaft" bezeichnet wird, soll Mbappe klargemacht haben, dass er in diesem Sommer, egal was noch passieren sollte, nicht wechseln wird. Das dürfte zumindest an der Seine niemanden überraschen.

"Bei PSG zu bleiben, ist im Moment meine einzige Option", sagte Mbappe schon während der letzten Nationalmannschaftsreise im Juni. Und genauso kommt es nun auch. Damit sei auch ein möglicher Wechsel zu Real Madrid in diesem Sommer sicher vom Tisch, schreibt die Tageszeitung.