Real Madrid : PSG wedelt bei Sergio Ramos mit den großen Geldscheinen

Rund um die Verlängerung von Sergio Ramos bei Real Madrid herrscht noch immer nebliges Gebiet. Das schon länger interessierte Paris Saint-Germain hat offenbar einen guten Grund, aus dem sich Ramos an die Seine verändern sollte.

Klar ist, dass in der Causa Sergio Ramos oftmals noch viel Konjunktiv mitschwingt. In den letzten Wochen zeichnete sich jedoch ein Bild, das sich die Anhänger von Real Madrid gar nicht gerne ansehen werden.

Dass die vertraglich festgehaltene Zusammenarbeit in weniger als einem halben Jahr endet, ist weit über die grenzen der spanischen Hauptstadt hinaus bekannt. In Spanien wurde am Wochenende berichtet, dass die Vertragsverhandlungen inzwischen einen "toten Punkt" erreicht haben. Es sieht tatsächlich danach aus, als könnte der Capitano seinen Herzensklub verlassen.

Trotz der Corona-Pandemie, welche Teile der Fußballklubs an den Rand der Insolvenz treibt, liegt Ramos offenbar eine lukrative Vertragsofferte vor. Der Radiosender ONDA CERO berichtet von einem ernsthaften Vorstoß, den Paris Saint-Germain momentan unternimmt.