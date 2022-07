Real Madrid 4 Klubs wollen Isco – Roma und Newcastle die Favoriten?

Der fünfmalige Champions-League-Sieger Isco (30) ist seit wenigen Tagen auf dem Transfermarkt. Obwohl er bei Real Madrid in den letzten Jahren zur Randfigur mutierte, besitzt sein Name in der europäischen Fußballwelt noch genügend Klang, wie das Interesse diverser Traditionsklubs beweist.

Die AS geht davon aus, dass Isco entweder zur AS Roma oder zu Newcastle United wechseln wird. In der Hauptstadt Italiens würde der Mittelfeldspieler den abgewanderten Henrikh Mkhitaryan ersetzen.

Da die Roma in der letzten Saison die Conference League gewonnen hat, dürfte Isco in der kommenden Spielzeit in der Europa League auflaufen, sollte er sich für einen Wechsel zur Mannschaft von Trainer Jose Mourinho entscheiden.