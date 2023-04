Rafael Leao erteilt Real Madrid und Chelsea Absage

Rafael Leao ist voll auf Kurs Vertragsverlängerung. Laut einem Bericht der Gazzetta dello Sport weist der 23-Jährige die Interessenten Real Madrid und den FC Chelsea zurück, weil er sich auf die Verhandlungen mit dem AC Mailand konzentrieren möchte.

Der Deal befindet sich schon seit einiger Zeit auf einem guten Weg. Es gibt aber noch einige Details zu klären, bis Leao seinen 2024 auslaufenden Vertrag verlängert. Unter anderem gilt es noch darüber zu debattieren, wie mit der Vertragsstrafe des Portugiesen umgegangen wird.

Leao hatte seinen Vertrag bei seinem langjährigen Ausbildungsverein Sporting im Sommer 2018 einseitig gekündigt und schloss sich dem OSC Lille an. Begründet hatte er seinen Vertragsbruch mit Angst um seine Sicherheit, nachdem im Mai 2018 Hooligans das Sporting-Trainingsgelände gestürmt und Spieler, Trainer und Mitarbeiter attackiert hatten.

Deshalb ist Leao dazu aufgerufen, eine Strafzahlung in Höhe von 19 Millionen Euro an seinen Ex-Klub zu leisten. Bei Milan ist man sich uneins darüber, ob diese komplett übernommen werden soll. In Sachen Gehalt sollen sich die Beteiligten dagegen bereits einig sein – Leao winkt ein Nettosalär von fünf Millionen Euro.

