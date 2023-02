Randal Kolo Muani stürmt ins Visier von Real Madrid

Randal Kolo Muani (24) hat sich durch hervorragende Leistungen in der Bundesliga ins Schaufenster der internationalen Spitzenvereine gespielt. Jetzt zeigt angeblich auch Real Madrid Interesse an dem Franzosen.

Manchester United und der FC Liverpool wurden bereits mit Randal Kolo Muani in Verbindung gebracht. Nun wird auch Real Madrid in der Gerüchteküche als neuer Verein des Shooting-Stars (28 Torbeteiligungen in 28 Spielen) von Eintracht Frankfurt gehandelt.

Defensa Central zufolge haben die Verantwortlichen Kolo Muani als möglichem Neuzugang im Blick. Auf ein Wettbieten um den französischen Nationalspieler wollen sich die Königlichen aber angeblich nicht einlassen.

Real Madrid legt Fokus auf Jude Bellingham

Laut dem spanischen Onlineportal käme ein Transfer für Real Madrid nur "zu einem erschwinglichen Preis" infrage". Der Rekordmeister konzentriere sich darauf, den Poker um Jude Bellingham (19, Borussia Dortmund) zu gewinnen.