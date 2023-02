Rassismus: Vinicius Junior "muss Antwort auf dem Feld geben"

Rassistische Angriffe gegen Vinicius Jr. nehmen überhand

In dieser Saison wurde Vincius gleich mehrfach das Opfer rassistischer Attacken. Auf fremden Platz sieht er sich regelmäßiger Hetze ausgesetzt. Gegen den RCD Mallorca (0:1) feierten die Heimfans zudem jedes Foul gegen den Flügelspieler von Real Madrid – und davon gab es nicht wenige.

Zehnmal gingen die Mallorquiner regelwidrig gegen Vinicius vor. Seit dem Beginn der Aufzeichnungen wurde in der Primera Division kein Spieler häufiger in einer einzigen Partie gefoult. Die Liga-Verantwortlichen geben in der Kontroverse um den Angreifer bisher ein sehr schlechtes Bild ab.

So wurden die Fans von Atletico Madrid, die beim Pokalderby Ende Januar eine Vinicius-Puppe an einem Galgen hängten, nicht ausreichend verfolgt. Ein Verfahren gegen die Atleti-Anhänger, die mit ihren Affenrufen in Richtung Vini Jr. schon im September aufgefallen waren, ist ebenso eingestellt worden. LaLiga-Boss Javier Tebas kündigte jedoch kürzlich an, die Angriffe auf den Brasilianer zukünftig genauer unter die Lupe nehmen zu lassen.