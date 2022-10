Rätselraten um Karim Benzema vor Fernduell um Gruppensieg

Real Madrid kämpft am letzten Spieltag der Champions League- Vorrunde im Fernduell mit RB Leipzig um den Gruppensieg. Ob der beste Torjäger der Blancos bei dieser Mission mithelfen kann, ist noch ungewiss.

Carlo Ancelotti (63) weiß noch nicht, ob er für die Partie gegen Celtic Glasgow am Mittwoch (21:00 Uhr) auf die Dienste von Karim Benzema zurückgreifen kann. Der Ballon d'Or-Sieger war zuletzt angeschlagen, am Montag nahm er nicht am Mannschaftstraining teil.

Benzema trainierte individuell mit dem Ball. Die Königlichen werden die Trainingseinheit am Dienstag abwarten, um herauszufinden ob Benzema gegen die Schotten einsatzfähig sein wird.

Ebenfalls fraglich ist die Teilnahme von Aurelien Tchouameni. Der Nationalmannschaftskollege von Benzema legte lediglich eine Laufeinheit auf den Rasen und war im Gym unterwegs.