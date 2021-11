Real Madrid : Raul de Tomas wünscht sich Rückkehr zu Real Madrid

Die Blanquiazules schoss de Tomas in der Vorsaison mit starken 23 Toren im Alleingang zurück in Spaniens Fußballoberhaus. Dort knüpft er mit sieben Toren an seinem starken Lauf an. Der brachte ihm sogar die erstmalige Nominierung für die spanische Nationalmannschaft ein, die in der WM-Qualifikation in Griechenland (11. November) und gegen Schweden (14. November) gefordert ist.