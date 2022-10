Real-Legende Raul: Das sind die 3 besten Stürmer der Welt

"Lewandowski ist eine großartige Verpflichtung für LaLiga, er zeigt seine Qualität. Aber ich hoffe, dass Benzema den Torkampf am Sonntag gewinnen wird", betont der 45-Jährige, der seine aktive Karriere nach Stationen bei Real Madrid (1994 bis 2010), Schalke 04 (2010 bis 2012), Al Sadd (2012 bis 2014) und New York Cosmos Ende 2015 beendete.

Zwei der drei genannten Angreifer treffen am kommenden Sonntag im Clasico zwischen Barcelona und Real Madrid aufeinander. Raul hofft auf einen Sieg der Blancos im Bernabeu.

Eines Tages will Raul in einem Clasico als Cheftrainer an der Seitenlinie stehen. Noch aber konzentriert er sich komplett auf seinen Job als Talententwickler.

"Ich würde das gerne tun, aber jetzt bin ich sehr glücklich, wo ich bin und liebe es mit meinen Jungs zu arbeiten", stellt er klar. Er werde den Clasico als Fan genießen und hoffe auf drei Punkte für den Spanischen Rekordmeister. Barça und Real gehen punktgleich in das Duell.