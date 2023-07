RB Leipzig geht bei Rafa Marin leer aus - Real-Talent wechselt innerhalb Spaniens

Der Defensivspieler, der in dieser Saison unter Raúl González Blanco als Stammspieler gesetzt war und 40 Spiele für die zweite Mannschaft bestritt und mit seinem Team den Aufstieg in die zweite spanische Liga nur knapp verpasste, wechselt aller Voraussicht nach innerhalb Spaniens den Arbeitgeber.

Bereits im letzten Sommer versuchten die Sachsen Rafa Marín von Real Madrid zu verpflichten, das scheiterte jedoch am Veto der Königlichen. Auch in diesem Sommer war RB Leipzig wieder an dem großgewachsenen Innenverteidiger aus Real Madrids zweiter Mannschaft interessiert, nach Informationen der Digital-Zeitschrift Relevo geht der DFB-Pokalsieger im Poker um Marín aber leer aus.

Betis wurde Tabellensechster und tritt in der kommenden Saison in der Europa League an. Mit Marín bekommt Betis einen Spieler, der auch schon häufiger im Kader von Carlo Ancelotti stand und bei Real Madrid ein sehr großes Standing besitzt, weshalb der Verein den Spieler nicht ganz, sondern nur auf Leihbasis abgeben will.

Im Werben um das Abwehr-Talent von Real Madrid setzte sich das Team von Manuel Pellegrini unter anderem gegen die spanischen Klubs FC Villarreal und Celta Vigo durch. Marín erzeugte auch Interesse außerhalb Spaniens. Neben RB Leipzig soll seit Januar 2023 auch der FC Chelsea an dem Youngster dran sein.

Zukunft bei Real Madrid?

Ob der 1,91 Meter große Innenverteidiger, der in der Saison 2022/23 zwei Treffer erzielte, bei den Königlichen eine Zukunft hat, steht noch in den Sternen. Die Verantwortlichen trauen Rafa Marín Großes zu und sehen in ihm dem Vernehmen nach das Potential eines zukünftigen Nationalspielers, doch zuerst muss sich Marín mit guten Leistungen bei Betis für Real Madrid empfehlen.

Als Vertrauensvorschuss verlängern die Blancos den Vertrag mit dem Defensivspezialisten. Mit der Leihe innerhalb LaLigas kann er sich für höhere Aufgaben, sowohl bei Real Madrid als auch in der spanischen Nationalmannschaft, empfehlen.

Verwendete Quellen

relevo.com