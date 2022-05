Primera Division Real Madrid an Senkrechtstarter Benjamin Sesko interessiert

Wie die AS berichtet, haben die Madrilenen Benjamin Sesko ins Visier genommen. Der Slowene kehrte nach einer Ausleihe erst vor der aktuellen Spielzeit zu den Roten Bullen zurück. Dort drehte der Mittelstürmer gleich auf und brillierte vor allem im österreichischen Pokal, wo ihm fünf Treffer und drei Assists gelangen. Insgesamt kommt der Goalgetter in dieser Spielzeit auf 18 Torbeteiligungen.

In den Augen der Real-Bosse eignet sich Sesko mit diesen Zahlen womöglich perfekt als Lehrling von Karim Benzema, der seine Erfahrungen an die nächste Generation weitergäbe. Der Deal soll deshalb in den kommenden Wochen über die Bühne gehen. Red Bull könnte sich in den Verhandlungen jedoch nicht unbedingt gesprächsbereit zeigen.

Mit Karim Adeyemi verlor der Meister der Saison 2021/2022 bereits einen Topstürmer. Neben Sesko wird außerdem auch Noah Okafor von Spitzenklubs wie Borussia Dortmund umschwärmt. Den Österreichern droht somit ein Ausverkauf, der die starke Offensive massiv schwächen würde.