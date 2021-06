Real Madrid : RCD Mallorca startet erneuten Anlauf bei Takefusa Kubo

Takefusa Kubo (20) könnte in der nächsten Saison wieder für RCD Mallorca auflaufen. Nach einem Bericht der spanischen Onlinezeitung Okdiario befassen sich die Balearen-Kicker mit einer erneuten Verpflichtung des Japaners.

Kubo steht seit 2019 bei Real Madrid unter Vertrag. Der Transfer wurde damals vor allen in seiner Heimat als großer Coup gefeiert. Kubo avancierte mit gerade einmal 15 Jahren zum jüngsten Spieler, der je in der japanischen J1 League eingesetzt wurde.

Was für einen Deal mit Mallorca sprechen könnte: Auf der Balearen-Insel erlebte Kubo nach dem Wechsel nach Spanien seine bisher beste Saison und beteiligte sich in 35 Pflichtspielen an neun Toren direkt.