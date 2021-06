Real Madrid : Real-Abgang von Sergio Ramos: Carlo Ancelotti mit vielsagenden Worten

Seit nunmehr 16 Jahren ist Sergio Ramos für Real Madrid am Ball. Der Abschied des spanischen Rekordnationalspielers wird nach einer Aussage des neuen Trainers Carlo Ancelotti immer wahrscheinlicher.

Bestätigen wollte auch Carlo Ancelotti den Abgang von Sergio Ramos nicht, ließ während seiner Vorstellungsrunde auf Nachfrage allerdings tief blicken. "Ich hatte mir damals auch kein Real Madrid ohne Carlo Ancelotti vorstellen können. Doch es passierte trotzdem", sagte Ancelotti.

Der Italiener tritt bei Real Madrid die Nachfolge des zum zweiten Mal freiwillig ausgeschiedenen Zinedine Zidane an. Ancelotti konnte bereits während seiner ersten Amtszeit (2013 bis 2015) an der Concha Espina auf Ramos zurückgreifen.

Die Madrider Identifikationsfigur ist nach aktuellem Stand in wenigen Wochen ablösefrei auf dem Markt. In den schon seit Monaten andauernden Verhandlungen mit seinem Herzensklub konnte bis heute keine Einigung erzielt werden. Eine endgültige Entscheidung wird in den nächsten Tagen erwartet.