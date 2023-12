Real Madrid baggert weiter – Bayern legt Preis für Alphonso Davies fest

Die Zukunft von Alphonso Davies (23) beim FC Bayern München ist weiterhin ungewiss. Der Vertrag des Linksverteidigers läuft im Sommer 2025 aus, wodurch der deutsche Rekordmeister langsam aber sicher in Handlungsnot gerät.

Real-Präsident Florentino Perez (76) arbeitet weiterhin intensiv an einer Verpflichtung von Bayern Alphonso Davies. Die Real-Verantwortlichen streben dem Vernehmen nach einen Transfer des Kanadiers im kommenden Sommer an. Dem 23-Jährigen würde dann nur ein Jahr Restvertragslaufzeit in München übrig bleiben.

Davies-Entscheidung noch unklar

Die Königlichen hoffen dadurch Druck auf die Bayern ausüben zu können, um den Spieler unter Marktwert zu bekommen. Sollte Davies den Verein an der Isar tatsächlich verlassen wollen, würde andernfalls ein ablösefreier Abgang im darauffolgenden Sommer drohen.

Den Münchenern stünde somit ein ähnliches Szenario wie einst bei Toni Kroos im Jahr 2014 vor. Der Weltmeister von 2014 hatte sich damals ein Jahr vor Vertragsende in München für eine sehr erschwingliche Ablösesumme den Königlichen angeschlossen.

Alphonso Davies soll verlängern - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Noch scheint sich Alphonso Davies über seine zukünftigen Pläne allerdings nicht im Klaren zu sein, weshalb die Hoffnung auf eine Verlängerung an der Säbener Straße nach wie vor hoch ist. Dem Vernehmen nach planen die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters eine Verhandlungsoffensive, welche die zu Beginn geforderten Bedingungen des Kanadiers erfüllen soll.

Bayern legt Ablöse fest

Indessen kennt Florentino Perez wohl bereits die Ablösesumme, die er nach München für die Dienste seines geplanten Königstransfers überweisen muss: Nachdem die Bayern vor einigen Wochen sich wohl im Fall eines Wechselwunsches von Davies mit 50 Millionen Euro zufriedengegeben hätten, fordern sie inzwischen laut Defensa Central um die 70 Millionen Euro.

Der FC Bayern will ein Dejà-vu des Falles Toni Kroos unbedingt vermeiden und wird somit bis an die Grenzen gehen, um Davies in der Allianz-Arena zu halten oder zumindest eine stattliche Ablösesumme zu bekommen.

Verwendete Quellen

defensacentral.com