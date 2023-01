Real Madrid: Alvaro Odriozola fragt bei Ex-Klub an - und kassiert Absage

Alvaro Odriozola wartet unter Carlo Ancelotti noch auf sein Debüt in LaLiga - Foto: / Getty Images

Das berichtet die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo am Dienstag. Demnach wurde den Basken eine Verpflichtung von Odriozola angeboten. Der 27-Jährige war offenbar Feuer und Flamme, Real Sociedad lehnte aber ab.

Odriozola wurde einst im eigenen Nachwuchs von La Real ausgebildet. 2018 erhörte er den Lockruf von Real Madrid. Die Königlichen überwiesen 32 Millionen Euro Ablöse. Odriozola konnte die Erwartungen an der Concha Espina aber nie erfüllen, er absolvierte bisher wettbewerbsübergreifend nur 45 Partien.

Um Spielpraxis zu sammeln schloss sich Odriozola im Januar 2020 Bayern München an, in einem halben Jahr sammelte der Rechtsverteidiger allerdings nur fünf Einsätze. Von mehr Erfolg war seine Station beim AC Florenz 2021/22 gekennzeichnet. In der Serie A war der Spanier Stammspieler.