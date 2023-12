Kostenpunkt 30 Millionen: Real Madrid beobachtet spanischen Shootingstar

Der 18-jährige Assane Diao gilt als einer der Shootingstars der bisherigen LaLiga-Saison. Bei seinem Heimatverein Real Betis Sevilla konnte sich der flinke und technisch starke Außenspieler einen Stammplatz erkämpfen.

In 14 Spielen erzielte der Spanier vier Treffer – zwei davon in der Liga und jeweils einen Treffer in der Europa League und der Copa del Rey. Mit diesen Leistungen hat sich der Spanier in die Notizbücher der großen Klubs gespielt, darunter auch Real Madrid.

Real Madrid beobachtet Diao-Entwicklung genau.

Am kommenden Wochenende trifft Real Madrid auf Assane Diao und Real Betis. Die Verantwortlichen der Blancos wollen dieses Treffen laut fichajes.com nutzen, um sich ein genaues Bild über Leistungsfähigkeit des 18-Jährigen zu machen. Mit seinen starken Auftritten hat sich Diao auch in die spanische U21-Nationalmannschaft gespielt und dort bereits vier Spiele bestritten.

Assane Diao kommt für Betis Sevilla regelmäßig zum Einsatz - Foto: Marta Fernandez Jimenez / Shutterstock.com

Eine Nominierung für die La Roja ist in nächster Zeit nicht unwahrscheinlich. Für die dünn besetzte Offensive von Real Madrid könnte der variable Offensivspieler von Real Betis, der auch im Sturmzentrum spielen kann, eine wichtige Option werden.

Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro.

Die Königlichen sind jedoch gewarnt, denn auch die Klubs aus der Premier League sind hinter dem Linksaußen-Juwel her. Um Diao zu verpflichten, müssen die Interessenten dem Vernehmen nach dessen 30 Millionen Euro teure Ausstiegsklausel aktivieren. Sein aktueller Verein Real Betis Sevilla lässt indes nichts unversucht den Vertrag mit seinem Talent zu verlängern, um damit auch die Ausstiegsklausel zu erhöhen.

