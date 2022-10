Real-Boss schließt mit Kylian Mbappe ab: "Lese darüber nichts mehr"

Kylian Mbappe will Paris Saint-Germain angeblich so schnell wie möglich verlassen. Das Verhältnis zwischen dem Superstar und seinem Klub soll so arg beschädigt sein, dass sich in der jüngsten Zeit mehrheitlich abstruse Gerüchte ergaben.

Unter anderem die eines möglichen Wechsels zu Real Madrid, also dem Klub, den Mbappe vor einigen Monaten noch heftig vor den Kopf gestoßen hatte. Florentino Perez erklärt zu diesem heiklen Thema gegenüber Cadena SER: "Ich lese darüber nichts mehr. Wir haben einen guten Sommer hinter uns, es hat also keinen Sinn mehr."

Perez soll ohnehin nicht gut auf Mbappe und seine Entourage zu sprechen sein. Der 23-Jährige soll sich mündlich über einen Wechsel an die Concha Espina einig gewesen sein, verlängerte seinen auslaufenden PSG-Vertrag dann aber doch bis 2025. Angeblich ohne Real überhaupt darüber in Kenntnis zu setzen.