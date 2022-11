Real-Boss vor CL-Kracher gegen Liverpool: "Wir sind Titelträger!"

Im schweizerischen Nyon sind an diesem Montag die Achtelfinalpaarungen in der Champions League ausgelost worden. Eines der spektakulärsten Spiele ist sicherlich das Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Der Meinung ist auch Emilio Butragueno.

Dass es so schnell zur Neuauflage des Finales der vergangenen Saison in der Champions League kommen wird, hatten wohl nur die wenigstens auf dem Schirm. Nun treffen Real Madrid und der FC Liverpool aber tatsächlich schon im Achtelfinale der aktuellen Ausgabe aufeinander.

Die Blancos gehen freilich mit den Ambitionen in beide Spiele, Liverpool zu schlagen. Vorstandschef Emilio Butragueno ist voller Vorfreude: "Es wird zweifellos ein spannendes Spiel, faszinierend für die Fans. Wir werden es mit großer Begeisterung erleben. Wir sind die Titelträger und werden versuchen, diesen Status zu verteidigen, wohl wissend, dass wir einen Gegner vor uns haben. Es wird ein spannendes Spiel und wir werden alles tun, um wieder ins Viertelfinale zu kommen."

Mit 13 Punkten hatte Real zuvor die Gruppe F gewonnen, lieferte aber nicht in allen Spielen eine überzeugende Leistung ab. Liverpool, das sich in der Premier League in einer veritablen Krise befindet, sortierte sich mit 15 Punkten in der Gruppe A hinter dem SSC Neapel ein.