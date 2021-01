Real Madrid : Real-Einigung steht aus: ManCity bei Sergio Ramos in Lauerstellung

Ein halbes Jahr vor Vertragsende ist noch immer nicht geklärt, ob Sergio Ramos und Real Madrid in eine gemeinsame Zukunft gehen. Seit wenigen Tagen darf der Abwehrstar mit anderen Klubs Verhandlungen angehen. Manchester City könnte einer davon sein.

Und so langsam gerät Real Madrid unter Zeitdruck. Laut GOAL.COM sind die Verantwortlichen noch immer nicht mit einem Vertragsangebot an Sergio Ramos herangetreten. In verschiedenen Parametern liegen die Parteien wohl noch auseinander.

Ramos fordert unter anderem eine Vertragslaufzeit über zwei Jahre, damit er im Anschluss seine Karriere an der Concha Espina beenden kann. Dort hatte man sich aber schon vor Längerem die Leitplanke gesetzt, Verträge von Ü30-Spielern nicht länger als eine Saison auszuweiten.