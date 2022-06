Real Madrid Real-Flop Eden Hazard erhält Rückendeckung von seinem Trainer

Eden Hazard (31) kündigte jüngst an, in der kommenden Saison angreifen und endlich zeigen zu wollen, dass er ein wichtiger Spieler für Real Madrid sein kann. Sein Nationaltrainer stärkt dem Edeltechniker bei diesem Vorhaben den Rücken.

Rhythmus hatte Hazard nach seinem Blockbusterwechsel von Chelsea an die Concha Espina im Sommer 2019 für 115 Millionen Euro Ablöse so gut wie nie. Der Belgier war vom Verletzungspech geplagt, hatte zudem zeitweise Probleme mit einigen Kilos zu viel auf den Rippen.

Für die belgische Nationalmannschaft konnte Hazard in den vergangenen Monaten ebenfalls nur selten glänzen, eine Oberschenkelverletzung, muskuläre Probleme und eine Fissur des Wadenbeins sorgten dafür, dass er von den vergangenen sieben Länderspielen vier verpasste.

Roberto Martinez lobt Thibaut Courtois

Anders als Hazard ist Thibaut Courtois bei Real Madrid unumstritten und bekommt mittlerweile auch den Support der königlichen Anhänger - vor allem nach dem überragenden Auftritt im Champions League Finale gegen FC Liverpool.

"Was ich an ihm liebe, ist die Anerkennung durch die Fans von Real Madrid. Es ist nie einfach für einen ausländischen Spieler, in Madrid so verehrt zu werden, besonders in einem Verein mit einer langen Tradition lokaler Torhüter wie Casillas oder Buyo", freut sich Martinez für Courtois.