Real-Flop Luka Jovic verzichtete für Florenz auf Geld

Luka Jovic kommt beim AC Florenz immer besser in Fahrt. Nach mittlerweile 19 Partien hat der Mittelstürmer sechs Tore auf dem Konto und damit bereits doppelt so viele wie in 51 Spielen für Real Madrid.

Bei den Königlichen konnte Jovic die Erwartungen im Anschluss an seinen 60 Millionen teuren Wechsel von der Eintracht nie erfüllen. Der Rekordmeister beendete das große Missverständnis mit dem serbischen Nationalstürmer im vergangenen Sommer, ließ ihn ablösefrei nach Florenz ziehen.

Jovic hatte auch besser dotierte Angebote vorliegen. "Ich hatte Offerten von größeren Vereinen, von den Finanzen ganz zu schweigen", erklärte der 24-Jährige laut der Sporttageszeitung AS: "Jeder weiß, dass ich finanziell Abstriche gemacht habe, um hierher zu kommen."