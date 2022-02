Real Madrid : Real-Rauswurf? Carlo Ancelotti muss sich keine Sorgen machen

Die in Barcelona ansässige Zeitung Sport hatte am Donnerstag berichtet, dass nach der schwachen Vorstellung von Real Madrid im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League bei Paris Saint-Germain (0:1) in der Chefetage der Königlichen Zweifel an Ancelotti aufgekommen wären.

Ancelotti, der im vergangenen Sommer einen Drei-Jahres-Vertrag unterschrieben hatte, könne zur neuen Saison durch einen "moderneren" Trainer ala Mauricio Pochettino (49, Paris Saint-Germain) ersetzt werden, so das Sportblatt.