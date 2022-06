Real Madrid Real-Juwel Takefusa Kubo: LaLiga-Klub versucht zum dritten Mal sein Glück

Real Madrid soll bereit sein, Takefusa Kubo (21) in dieser Sommer-Transferperiode abzugeben. Nach Leihen an Villarreal, Getafe und RCD Mallorca klopft erneut ein LaLiga-Verein beim Japaner an.