Real Madrid : Real-Legende erklärt: Das bremst Vinicius Junior aus

Vinicius Junior (21) zeigte gegen den FC Liverpool wieder einmal, was in ihm steckt. Warum der brasilianische Flügelstürmer sein Potenzial nicht immer so wie im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League abrufen kann, glaubt Real Madrids Vereinslegende Michel zu wissen.