Real Madrid : Eden Hazard kassiert Kritik von Ex-Real-Stars

Eden Hazard will bei Real Madrid auch anderthalb Jahre nach seinem Wechsel nicht wirklich auf die Beine kommen. Zwei Vereinsikonen können der Verfassung des Belgiers gar nichts abgewinnen.

Im Halbfinale der Supercopa war für Real Madrid vorzeitig Schluss. Das Starensemble verlor mit 1:2 gegen den späteren Sieger Athletic Bilbao. Eden Hazard lieferte einmal mehr eine durchwachsene Leistung ab. Sehr zum Ärger zweier früherer Blancos-Stars.

"Es ist einfach nicht Hazards Zeit", sagte Santiago Canizares bei RADIO COPE. Ginge es nach dem früheren Madrider Torhüter, würde Hazard gar nicht erst auf dem Platz stehen - zumindest nicht von Beginn an.

In Canizares' Aufstellung würde Marco Asensio auf der linken Seite spielen. "Man sollte den Spielern den Vorzug geben, die auch in Form sind", kritisierte Canizares, der damit ganz klar auf Hazard anspielte, der nicht in der Mitte starten dürfe, um dann auf die Außen zu wechseln: "Das funktioniert nicht."