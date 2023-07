Real Madrid lehnt Angebot für Lucas Vazquez ab

Seine Vielseitigkeit ist eine der Eigenschaften, die Lucas Vázquez über Jahre hinweg zu einem wichtigen Puzzlestück im Kader von Real Madrid gemacht haben - so wichtig, dass ein Vorstoß von Juventus Turin ein Jahr vor Vertragsende laut Defensa Central ins Leere gelaufen ist.

Die Alte Dame bot den Madrilenen dem spanischen Portal zufolge eine Ablösesumme von acht Millionen Euro plus fünf an möglichen Boni an, um sich die Dienste von Vázquez zu sichern. Die Königlichen lehnten jedoch dankend ab, weshalb sich die Turiner anderweitig auf dem Markt umsehen müssen.

Lucas Vázquez lief bereits in den Nachwuchsmannschaften für Real Madrid auf und wechselte im Sommer 2014 leihweise zu Espanyol Barcelona, wo ihm der Durchbruch im Profifußball gelang. Der Rechtsverteidiger geht diese Saison in sein neuntes Jahr mit den Königlichen und kommt inzwischen auf die stolze Summe von 249 LaLiga-Einsätzen.

