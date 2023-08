Carlo Ancelotti: Absage an Kylian Mbappe - keine Angst vor Saudi-Angeboten

Carlo Ancelotti will keinen Spieler abgeben.... und keinen neuen mehr verpflichten - Foto: Saolab Press / Shutterstock.com

Das Ziel von PSG ist es nun, dass der Weltklasseangreifer diese Saison in Paris beendet und im besten Fall sogar seinen Vertrag verlängert. Die Sport Bild berichtet indes von einem möglichen Angebot Real Madrids Ende August.

Der Poker um Kylian Mbappe glich in dieser Transferperiode einer Achterbahnfahrt. Zuerst lehnte der Spieler eine Vertragsverlängerung ab, daraufhin folgte die Aussortierung und die Platzierung auf dem Transfermarkt. Nach dem ersten Spieltag wurde der 24-Jährige jedoch wieder in die Mannschaft von Luis Enrique integriert und erzielte im zweiten Saisonspiel seinen ersten Ligatreffer.

Einen überraschenden Abgang einer seiner Spieler, zum Beispiel in den mittleren Osten, fürchtet der Italiener nicht. "Ich denke nicht. Unser Kader steht", so Ancelotti. "Die Spieler, die wir im Kader haben, sind auf die Saison fokussiert. Ob es sich jemand noch anders überlegt, weiß ich nicht. Ich habe davor aber keine Angst."

Auch wenn er keine Angst vor einem Wechsel seiner Stars in diesem Transfersommer nach Saudi-Arabien hat, gibt der Italiener zu, dass sich der Transfermarkt verändert hat: "Der Fußball in Arabien bietet derzeit viel mehr Geld als der in Europa. Das ist eine Tatsache."

Damit der europäische Fußballer weiterhin das Maß der Dinge bleibt, hofft Ancelotti, dass der Markt angeglichen wird: "Die Organisationen im internationalen Fußball müssen dieses Thema gut durchleuchten und die nötigen Entscheidungen treffen, um den Markt etwas auszugleichen."

Kepa-Debüt gegen Celta Vigo

Den Kasten gegen die Galizier wird ein neues Gesicht bei den Blancos hüten. Kepa Arrizabalaga (28) soll den am Kreuzband verletzten Thibaut Courtois (31) vertreten. Am letzten Spieltag hatte noch der Ukrainer Andriy Lunin (24) den Vorzug erhalten, gegen Celta wird aber der Spanier im Tor stehen. Ancelotti: "Ja, es wird Kepa sein."

Auch auf die aktuelle Reservistenrolle von Luka Modric (37) hat der vierfache Champions-League-Sieger-Trainer Bezug genommen: Die Situation ist für ihn ungewöhnlich, weil er nicht wie gewohnt spielt. Er ist natürlich nicht glücklich, aber körperlich sehr, sehr gut drauf."

Der 64-Jährige ist sich aber auch sicher, dass der Kroate im weiteren Saisonverlauf eine wichtige Rolle im Kader der Blancos einnehmen wird: "Für jeden, inklusive mir, ist es eine etwas besondere Situation, dass ein Spieler wie Luka Modrić nicht von der ersten Minute an spielt. Das war er immer gewohnt. Er wird diese Saison aber spielen und seinen Beitrag leisten."

Ancelotti lobt Modric-Konkurrenten

Ein Grund für den schweren Stand des Weltfußballers von 2018 ist die Rolle der jungen Generation im Mittelfeld. Mit Jude Bellingham (20) haben die Königlichen einen Top-Transfer getätigt. Der Engländer überzeugte mit drei Treffern seinen Coach: "Überrascht hat mich das nicht. Bellingham hat in Dortmund nicht als Zehner gespielt, hat aber gezeigt, ein sehr vertikaler Spieler zu sein."

Neben Bellingham gilt auch der Franzose Aurelien Tchouameni (23) als einer der Gewinner der Vorbereitung, in beiden bisherigen Pflichtspielen stand der 23-Jährige in der Startelf. Ancelotti lobt: "Er zeigt das, was er genauso im vergangenen Jahr gezeigt hat. Für unser Spiel ist er ein sehr wichtiger Sechser."

Verwendete Quellen

realtotal.de